Вопрос о российских спортсменах могут вынести на исполком МОК в сентябре

Вопрос о российских спортсменах могут вынести на исполком МОК в сентябре Дегтярев: в вопросе допуска российских атлетов на соревнования тронулся лед

Россия ведет закрытые переговоры о возвращении своих спортсменов на международные турниры, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, прогресс уже есть, но решение зависит от ближайших заседаний Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает ТАСС.

Работаем тихо, непублично, на уровне всех международных организаций, в том числе и Международного олимпийского комитета (МОК). Я провожу очень много встреч, переговоров. Лед тронулся, но не будем опережать события, — сказал Дегтярев.

Министр добавил, что вопрос может решиться голосованием на заседании исполкома МОК 18 сентября, если российская сторона успеет «в юридическом ключе». Если министерство не успеет, голосование пройдет на следующем заседании исполкома МОК в декабре.

Ранее экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил в интервью NEWS.ru, что команда может вернуться на международные турниры на Кубке Канады в 2028 году. Он добавил, что вопрос с допуском сборной России по хоккею будут решать «другие люди» и на ином уровне. По словам Плющева, IIHF — организация, которая зависит от многих вещей.