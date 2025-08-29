Депутат ГД назвал условия возращения Козловского в кино

Актер Данила Козловский должен четко и внятно озвучить позицию по СВО и забрать дочь из Америки, которая проживает там с бывшей возлюбленной артиста Ольгой Зуевой, чтобы вернуться в кино и театр, заявил NEWS.ru депутат Государственной Думы Виталий Милонов. По его словам, если актер этого не сделает, он не может продолжать работать в России.

Если у него дочь в Америке, пусть забирает ее оттуда вместе с ее матерью. Почему девочка должна проживать во вражеской стране, поставляющей оружие на Украину, из которого убивают наших солдат? Чтобы Козловский снова продолжил карьеру в России, ему следует озвучить свою позицию по СВО. В противном случае ему нельзя давать продолжать работать в России, — сказал Милонов.

После начала специальной военной операции Данила Козловский назвал СВО «катастрофой во всех смыслах». После этого Козловского убрали из всех спектаклей, где он участвовал, сериалы с ним не получили прокатное удостоверение, актера перестали приглашать на съемки. Между тем недавно стало известно, что Данила сыграет в фильме Алексея Учителя «Шум времени», также прокатное удостоверение получил сериал «Бар „Один звонок“» с Козловским. Сейчас Данила репетирует спектакль «Чуковский», где играет писателя Корнея Чуковского.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин возмутился туром Козловского по США. В своем Telegram-канале он поделился анонсом выступлений артиста в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Майами, Сиэтле и Лос-Анджелесе и назвал тур Козловского «турне по странам НАТО». По словам Бородина, артист «любит посещать другие страны».