Козловского обвинили в заработке в странах НАТО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин возмутился туром актера Данилы Козловского по США. В своем Telegram-канале он поделился анонсом выступлений артиста в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Майами, Сиэтле и Лос-Анджелесе и назвал тур Козловского «турне по странам НАТО». По его словам, артист «любит посещать другие страны».

Он же прекрасно понимает, что деньги, которые он заработает, — это деньги стран НАТО. Кто организатор данного мероприятия? Кто платит Козловскому, чтобы он ездил в турне по странам НАТО? — задался вопросом глава ФПБК.

Ранее Бородин в беседе с NEWS.ru заявил, что певицу Манижу (настоящее имя — Манижа Сангин) необходимо признать иностранным агентом и возбудить против нее уголовное дело. По его словам, исполнительницу следует проверить по статье об оправдании терроризма.

До этого глава ФПБК назвал лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) предателем России. Он считает, что музыкант не заслуживает звания народного артиста страны, присвоенного ему в 1999 году, и попрекнул пенсией.