Столичный программист украл $3 млн у компании и отправил их ВСУ Mash: программист компании Zunami похитил $3 млн и отправил их ВСУ

Telegram-канал Mash сообщил, что московская компания Zunami прекратила свою деятельность после того, как ее программист похитил $3 млн (более 240 млн рублей) и скрылся в Дубае. Как пишет канал, бывший сотрудник украинского происхождения перевел часть средств Вооруженным силам Украины, а также приобрел на украденные деньги автомобили Ferrari и Audi RS Q8, а также пентхаус на Кипре.

По данным Mash, мужчина выводил средства с криптокошельков компании в течение 2023–2024 годов тремя траншами. Изначально в компании не могли установить причастность программиста к хищению, однако после закрытия организации он стал главным подозреваемым.

Детективы установили, что сразу после последнего хищения со счета подозреваемого был зафиксирован перевод средств в пользу ВСУ. В настоящее время программист, отрицающий все обвинения, находится в Дубае и на Кипре, где проводит время с местными блогерами.

Ранее второй Западный окружный военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Орловской области за госизмену. Отмечается, что он неоднократно переводил деньги для Вооруженных сил Украины.