День шахтера: поздравления, когда отмечают праздник, идеи подарков

Добыча угля, несмотря на появление новых видов топлива, по-прежнему играет важную роль в экономике России. Труд шахтеров до сих пор важен, нужен и, к сожалению, порою опасен. Узнаем, когда будут праздновать День шахтера в 2024 году, а также откуда появилась традиция празднования и в каком году возникло стахановское движение.

Победный марш угледобытчиков — начало стахановского движения в СССР

Впервые люди стали добывать уголь около 600 лет назад. Однако по-настоящему профессия шахтеров в нашей стране стала востребованной в конце 1920-х и в 1930-е годы, в молодом советском государстве, где активно развивалась промышленность и наращивались темпы индустриализации. Именно тогда в экономике СССР стал популярным термин «пятилетка», и тогда же стало «модным» выполнять пятилетний план досрочно. Значимый вклад в популяризацию ударного труда внес шахтер Алексей Стаханов в 1935 году: именно благодаря работе его бригады в Советском Союзе, а затем и во всем мире появился термин «стахановское движение».

В 1935 году в Донбассе забойщик Алексей Стаханов в шахте «Центральная-Ирмино» за шестичасовую смену в ночь с 30 на 31 августа добыл 102 тонны угля, превысив предписанное количество в 14,5 раза. На тот момент это был мировой рекорд производительности труда, учитывая, что добытчик работал отбойным молотком. Следует особо отметить, что Стаханов в забое работал не один — поставить рекорд ему помогли шахтеры, входившие в его бригаду. Менее чем через три недели стахановцы побили свой рекорд, добыв за смену 227 тонн угля. Еще через шесть месяцев — весной 1936 года — за смену было добыто 324 тонны.

Стаханов стал популярным не только в СССР, но и во всем мире. Журнал Time поместил передовика производства на обложку декабрьского номера в 1935 году. Одновременно с первым рекордом по всей стране началось стахановское движение: работники самых разных сфер стремились перевыполнить производственные нормы в несколько раз. К движению стахановцев присоединялись не только рабочие, но и колхозники, инженеры и даже официанты.

Стоит отметить, что советские политики постарались обернуть стахановское движение в свою пользу: участников индустриальной гонки активно поощряли. Причем не только деньгами, но и выдавая вне очереди квартиры, путевки в санатории, билеты на концерты, дефицитные товары. Кроме того, участники стахановского движения получали медали, грамоты, памятные знаки, их приглашали на встречи с партийными руководителями.

Какого числа в СССР отмечали День шахтера

Однако официального праздника у шахтеров так и не появилось. Лишь после Великой Отечественной войны, когда Союз опять остро нуждался в угле для наращивания темпов производства, советские власти решили поощрить добытчиков черного золота. В 1947 году Министерство угольной промышленности СССР предложило учредить профессиональный праздник угледобытчиков — День шахтера. Его официально отпраздновали в Союзе 29 августа 1948 года, приурочив дату ко дню первого рекорда стахановцев.

В государственном указе «О подготовке к празднику День шахтера» всем трудящимся углепрома в 1948 году предписывалось показать выдающиеся успехи в производственных достижениях. Кроме того, в документе прописывались такие меры, как улучшение жилищно-бытовых условий передовиков производства, поставка в шахты новой техники, ускорение модернизации забоев и открытие новых мест угледобычи, а также улучшение показателей трудовой дисциплины. Отдельно подчеркивалась необходимость наградить отличившихся шахтеров памятными и ценными подарками.

С тех пор День шахтера в Советском Союзе отмечали каждый год. Однако государственным праздником он стал только с 1981 года: в указе Президиума Верховного Совета СССР № 3018-X от 1 октября 1980 года было прописано, что День шахтера следует отмечать в последнее воскресенье августа.

Как отмечают День шахтера в России

Сегодня в календаре государственных праздников РФ сохранилось множество важных дат, появившихся в период существования СССР. День шахтера не стал исключением: в России его также отмечают в последний воскресный день лета.

Традиционно в эту дату не только в угледобывающих регионах, но и по всей России проходят массовые гулянья, салюты, концерты звезд отечественной эстрады. В празднованиях участвуют не только те, кто непосредственно добывает уголь, но и инженеры, административный персонал, а также педагоги и студенты профильных училищ и вузов, жители регионов и городов, где угледобыча — главная специальность большинства.

Выдающихся шахтеров и ветеранов угледобывающей промышленности награждают грамотами и памятными знаками. Кроме того, в этот день обязательно отдают дань памяти шахтерам, которые погибли под землей.

Разумеется, с профессиональным праздником добытчиков угля поздравляют не только представители властей, но и руководство компании, коллеги и близкие. В торжественной обстановке или в кругу семьи для виновников праздника можно зачитать такое поздравление:

«Дорогие коллеги, друзья! Поздравляю вас с вашим главным праздником — Днем шахтера! Хочу пожелать вам смелости и силы духа! Пусть воздух в шахте всегда остается чистым, пусть количество спусков всегда равно количеству подъемов, пусть черное золото всегда само идет к вам в руки, пусть ваши поезда никогда не уходят порожними. Желаю, чтобы матушка-земля была щедра к вам и планы выполнялись стахановскими темпами!»

Кроме того, каждый работник шахты будет рад полезному для его труда подарку. Так, шахтеру можно подарить:

охлаждающую термосумку

термос для горячего чая или супа

светодиодный фонарь

флягу для воды

Празднование Дня шахтера в 2025 году

В 2025 году День шахтера будут праздновать 31 августа. Эта дата — значимый день в регионах, которые славятся добычей угля. Так, с особым размахом отмечают День шахтера в Кузбассе. На протяжении последних 20 с лишним лет здесь каждый год выбирают населенный пункт, который на время праздника берет на себя обязанности угольной столицы: в этом году эта честь выпала Прокопьевску.

День шахтера особенным образом отпразднуют в этом году многие города и населенные пункты, в том числе:

Шахты

Суходольск

Североуральск

Новошахтинск

Молодогвардейск

Антрацит

Новокузнецк

Нерюнгри

Междуреченск

Ленинск-Кузнецкий

Кемерово

Воркута

Копейск

Кировск

Донецк

Заполярный

Помимо России в последний выходной день лета в этом году будут чествовать добытчиков угля и в некоторых других странах бывшего СССР, в том числе на Украине, в Белоруссии и Казахстане.

Интересные факты о шахтерах

До появления оборудования для вентиляции чистоту воздуха в забое проверяли с помощью канарейки. В шахту в маленькой клетке приносили птицу и следили за тем, как она себя чувствует. Когда канарейка начинала беспокоиться, биться о прутья — это служило знаком, что в шахте произошел выброс метана, и шахтеры старались успеть выбраться на поверхность.

За то, чтобы в шахту не проносили табак и спички или зажигалки, до 1960-х годов отвечал специальный человек — табакотрус. Любой открытый огонь в шахте мог стать причиной взрыва метана.

От газа в забое избавлялись тоже с помощью специального человека — газожога. Он спускался в шахту и провоцировал возгорание метана. Для того чтобы не погибнуть, газожог надевал на себя мокрый тулуп или вывернутую наизнанку шубу.

По поверьям шахтеров, в каждой шахте есть дух места — Шубин. Это дух газожога, которому не удалось уцелеть во время горения газа. Считается, что Шубин приносит кому-то удачу, а кому-то беду. Выглядит Шубин как пожилой шахтер с копытами вместо ног.

У шахтеров, как и у всех профессионалов, есть свой сленг. Контейнер или термос с обедом называется «тормозок», лом — «карандаш», стажер — «ежик».

Работе добытчиков угля посвящено несколько известных песен отечественных артистов: