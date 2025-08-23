В Британии раскрыли цели Украины при ударах по нефтепроводу «Дружба» UnHerd: Украина атаковала нефтепровод «Дружба» из-за провалов на поле боя

Украина стала наносить удары по нефтепроводу «Дружба», из-за того, что ВСУ терпят крах на поле боя, пишет британское издание UnHerd. По его данным, атаками на инфраструктуру Киев пытается укрепить свою переговорную позицию.

Киев пытается укрепить свою позицию на текущих переговорах. Однако эти атаки также свидетельствуют о растущем чувстве отчаяния: не в силах переломить ход боевых действий, Украина переходит к ударам по инфраструктуре, — говорится в материале.

При этом журналисты обратили внимание на последствия таких действий Киева. Во-первых, такая тактика провоцирует ответные действия России, а во-вторхы, еще больше отталкивает государства-члены Евросоюза, прежде всего Венгрию и Словакию, которые и так выступают против военной и финансовой поддержки Киева со стороны Запада.

Ранее политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан опубликовал фотографию с ответом президента США Дональда Трампа на письмо венгерского лидера Виктора Орбана об ударе Украины по нефтепроводу «Дружба». На снимке виден ответ главы Белого дома, написанный от руки на письме от премьера. Глава Белого дома пишет, что «очень зол» из-за случившегося, а также называет Орбана «хорошим другом».