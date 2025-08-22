Появилось фото ответа Трампа на письмо об ударе по нефтепроводу «Дружба»

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан опубликовал на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) фотографию ответа президента США Дональда Трампа на письмо венгерского лидера Виктора Орбана об ударе Украины по нефтепроводу «Дружба». На снимке виден ответ главы Белого дома, написанный от руки на письме от премьера. Глава Белого дома пишет, что «очень зол» из-за случившегося.

Виктор. Мне неприятно это слышать. Я очень зол из-за этого. Передай Словакии. Ты мой большой друг. Дональд, — написал Трамп.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что поставки нефти через трубопровод «Дружба» в Венгрию и Словакию будут приостановлены как минимум на пять дней. Он объяснил паузу последствиями ударов Вооруженных сил Украины по инфраструктуре.

До этого Венгрия и Словакия направили официальное обращение в Еврокомиссию с требованием прекратить атаки на нефтепровод «Дружба». Министры иностранных дел двух стран выразили серьезную озабоченность регулярными ударами по стратегически важному энергетическому объекту.