21 августа 2025 в 12:42

В Госдуме раскритиковали уловку Украины с изменением границ областей

Депутат Белик: Киев попытками изменить границы игнорирует реалии на земле

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Пытаясь изменить границы областей, Украина игнорирует реалии на земле, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Тем не менее, по его словам, такие манипуляции не станут препятствием для мирного урегулирования. Депутат подчеркнул, что Россия в своих оценках исходит из реальной ситуации в зоне конфликта, а не от лихорадочно подготовленных Украиной законопроектов.

Киев решил прикрываться законодательными барьерами, однако такие манипуляции не станут препятствием для мирного урегулирования, — сказал Белик.

Ранее советник главы ДНР военный аналитик Ян Гагин заявил, что идея депутата Верховной рады Украины Анны Скороход об изменении границ страны, чтобы не выводить ВСУ из Донбасса, не имеет никакого смысла. Он подчеркнул, что эти территории уже входят в состав России. Как отметил Гагин, именно эти регионы были выделены на карте, представленной в Белом доме во время встречи американского лидера Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Гагин отметил, что российская армия развивает активное наступление в зоне СВО. По его словам, пока Зеленский согласится на мирное урегулирование конфликта, Украина может потерять еще больше территорий.

