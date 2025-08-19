Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 19:04

«Выглядит глупо»: военэксперт об идее Киева не возвращать территории РФ

Военэксперт Гагин назвал бредовой идею Украины изменить границы регионов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Идея депутата Верховной рады Украины Анны Скороход об изменении границ страны, чтобы не отдавать РФ Славянск и Краматорск, не имеет никакого смысла, заявил NEWS.ru cоветник Главы ДНР, военный аналитик Ян Гагин. Он подчеркнул, что эти территории уже входят в состав России. Как отметил Гагин, именно эти регионы были выделены на карте, представленной в Белом доме во время встречи американского лидера Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и главами Евросоюза.

Они предлагают изменить административные границы областей, чтобы не отдавать что-то России. Понимаете, это идея настолько же бредовая, как если бы они сказали: «А давайте мы назовемся еще одним штатом Соединенных Штатов, и тогда нас вообще нельзя будет отдавать». Настолько же выглядит глупо. Если возвращаться к вопросам границ и прочего, то на переговорах Зеленского с его группой поддержки из Европы в Белом доме присутствовала карта. На этой карте была карта Украины, и на ней розовым цветом были выделены территории, которые находятся под контролем Российской Федерации. Это Новороссия, это наши территории, это русские территории, и в том числе они находятся в этих границах согласно Конституции РФ, — пояснил Гагин.

Гагин отметил, что российская армия развивает активное наступление в зоне СВО. По его словам, пока Зеленский согласится на мирное урегулирование конфликта, Украине может потерять еще больше территорий.

Пока они будут придумывать новые хитрые ходы в своем наркотическом угаре, карта Украины изменится еще больше. Даже за время этой встречи, пока эти ребята из Европы поддерживали Зеленского, эта карта перестала быть актуальной. Наша победоносная армия неуклонно идет вперед, выполняя свою ежедневную будничную боевую работу. Эта карта меняется каждый день: мы каждый день освобождаем новые населенные пункты и продолжаем двигаться вперед. Может быть так, что пока Зеленский соберется подписывать какой-то мир, от Украины может ничего не остаться, — заключил Гагин.

Ранее Би-би-си сообщила, что перед закрытой частью переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома была развернута детальная карта боевых действий. По данным телерадиокомпании, карту принесла украинская делегация.

СВО
Россия
Украина
переговоры
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, почему Венгрия не отключила электричество на Украине
В США озвучили одно из условий предоставления гарантий безопасности Украине
Этот рецепт маринованных огурцов с горчицей покорил мою семью
7 рецептов с огурцами на зиму: от лечо до острого «Тещиного языка»
Звезда фильма «Такси» приехал в Россию
В Дагестане мужчина чуть не убил брата за запрет встречаться с приезжей
Захарова ответила на слова посла Украины об «умении Киева убивать русских»
Компания мужчин устроила охоту на школьницу прямо в супермаркете
Трамп сделал два неожиданных заявления о Путине
В Екатеринбурге маленький ребенок стал жертвой движущегося эскалатора
НАТО анонсировала встречу начальников генштабов
Педофил приставал к девочкам на пляже в российском городе
Тайна Галкина и Пугачевой, Киеву нет пощады — «Орешник» в деле? Что дальше
Врачи спасли россиянина, проглотившего зубную щетку
Белоруссия вышла с заявлением после скандала с рабами на ферме в Воронеже
Итальянский альпинист погиб, дважды попытавшись спасти туристку из РФ
США могут принять участие в «Интервидении»
«Боль пронизывает»: Кадыров обратился к умершему отцу
В США выяснили одну просьбу Трампа к Путину насчет Украины
«Спартак» перехватил защитника из «Локомотива»
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.