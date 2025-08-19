Идея депутата Верховной рады Украины Анны Скороход об изменении границ страны, чтобы не отдавать РФ Славянск и Краматорск, не имеет никакого смысла, заявил NEWS.ru cоветник Главы ДНР, военный аналитик Ян Гагин. Он подчеркнул, что эти территории уже входят в состав России. Как отметил Гагин, именно эти регионы были выделены на карте, представленной в Белом доме во время встречи американского лидера Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и главами Евросоюза.

Они предлагают изменить административные границы областей, чтобы не отдавать что-то России. Понимаете, это идея настолько же бредовая, как если бы они сказали: «А давайте мы назовемся еще одним штатом Соединенных Штатов, и тогда нас вообще нельзя будет отдавать». Настолько же выглядит глупо. Если возвращаться к вопросам границ и прочего, то на переговорах Зеленского с его группой поддержки из Европы в Белом доме присутствовала карта. На этой карте была карта Украины, и на ней розовым цветом были выделены территории, которые находятся под контролем Российской Федерации. Это Новороссия, это наши территории, это русские территории, и в том числе они находятся в этих границах согласно Конституции РФ, — пояснил Гагин.

Гагин отметил, что российская армия развивает активное наступление в зоне СВО. По его словам, пока Зеленский согласится на мирное урегулирование конфликта, Украине может потерять еще больше территорий.

Пока они будут придумывать новые хитрые ходы в своем наркотическом угаре, карта Украины изменится еще больше. Даже за время этой встречи, пока эти ребята из Европы поддерживали Зеленского, эта карта перестала быть актуальной. Наша победоносная армия неуклонно идет вперед, выполняя свою ежедневную будничную боевую работу. Эта карта меняется каждый день: мы каждый день освобождаем новые населенные пункты и продолжаем двигаться вперед. Может быть так, что пока Зеленский соберется подписывать какой-то мир, от Украины может ничего не остаться, — заключил Гагин.

Ранее Би-би-си сообщила, что перед закрытой частью переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома была развернута детальная карта боевых действий. По данным телерадиокомпании, карту принесла украинская делегация.