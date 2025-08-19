Карту Украины без пяти регионов развернули на встрече Трампа и Зеленского

Перед закрытой частью переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома была развернута детальная карта боевых действий, сообщает Би-би-си. По данным телерадиокомпании, карту принесла украинская делегация.

Карта заняла в Овальном кабинете центральное положение напротив президентского стола. На ней были обозначены не только территория Украины, но и вошедшие в состав РФ Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, а также Крым.

Перед закрытыми консультациями лидеры провели традиционную открытую часть встречи. В ходе разговора стороны обменялись краткими заявлениями и ответили на несколько вопросов присутствовавших журналистов.

Ранее газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что встреча Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза с президентом США Трампом не приведет к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине. По информации издания, данная встреча рассматривается только как очередной этап переговорного процесса.