23 августа 2025 в 14:09

Девушка купила дом, который начал ее медленно «убивать»

NYP: девушка в США начала испытывать проблемы со здоровьем после покупки дома

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Жительница американского штата Огайо Сара Смит столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем после покупки дома стоимостью $400 тысяч (32 млн рублей). Вскоре после приобретения недвижимости в мае 2024 года у девушки появилась кожная сыпь на веках и постоянное чувство тошноты.

Выяснилось, что ухудшение здоровья было вызвано скрытой плесенью в жилище. Этот вид грибка активно размножается в теплых и влажных условиях, выделяя в воздух микроскопические споры, которые легко распространяются по всему дому и попадают в дыхательные пути.

В итоге девушке пришлось выбросить часть вещей и сделать в доме ремонт. При этом на помойке оказались даже электронные приборы, куда проникла плесень.

Ранее доктор биологических наук Асият Абдуллаева заявила, что при обнаружении плесени на поверхности варенья необходимо выбросить всю банку с продуктом. Микроскопические грибные нити проникают глубоко внутрь продукта. Некоторые виды плесени выделяют опасные токсины — афлатоксины и охратоксины, которые сохраняются в пище даже после удаления видимого налета.

До этого эксперт Роскачества Елена Спеценко говорила, что продукты с признаками плесени употреблять в пищу не следует. По ее словам, опасные токсины не уничтожаются даже термической обработкой.

