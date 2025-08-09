Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 06:51

Россиянам объяснили, опасно ли заплесневевшее на поверхности варенье

Биолог Абдуллаева: заплесневелая поверхность варенья опасна для здоровья

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если на поверхности варенья заметна плесень, то следует сразу же выбросить всю банку, заявила RT доктор биологических наук и заведующая кафедрой ветеринарно‑санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева. Она объяснила, что микроскопические грибные нити (гифы) проникают вглубь продукта, а некоторые виды плесени выделяют опасные токсины — афлатоксины, охратоксины, которые могут сохраняться в пищевом продукте после удаления видимого налета.

Абдуллаева предупреждает, что термическая обработка (например, кипячение) не всегда разрушает эти токсины, а их попадание в организм может вызвать аллергию, острое отравление или долгосрочные нарушения функции печени и почек. Даже использование заплесневевшего варенья в кондитерских изделиях с выпечкой не гарантирует безопасности.

Если плесень появилась из‑за недостаточной стерилизации, специалист рекомендует тщательнее обрабатывать банки и крышки в будущем. При продуктах с высоким содержанием сахара (60% и выше) риск развития плесени ниже, но возможна контаминация через немытую ложку или другие источники.

Ранее аллерголог Наталья Попова заявила, что посуду из стекла, фарфора и металла можно очистить от плесени, так как эти материалы достаточно прочны и устойчивы к воздействию микроорганизмов. По ее словам, после тщательной стерилизации горячей водой или кипячения она вполне пригодна для дальнейшего использования.

