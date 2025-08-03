Россиянам объяснили, можно ли есть заплесневелые продукты В Роскачестве посоветовали россиянам не срезать плесень с пораженных продуктов

Если на продуктах появилась плесень, их лучше не есть, даже если налет небольшой, заявила эксперт Роскачества Елена Спеценко в беседе с Lenta.ru. По ее словам, споры грибков проникают глубоко в продукт и опасные токсины могут сохраняться даже после термической обработки.

На самом деле плесневые грибы образуют микроскопические нити, которые проникают в ткань продукта, даже если видимая плесень локализована только на поверхности. Более того, некоторые виды плесени вырабатывают токсины, устойчивые к термической обработке и способные накапливаться в организме, что может привести к серьезным последствиям для здоровья, — объяснила специалист.

По ее словам, самыми опасными считаются мягкие и влажные продукты: овощи, фрукты, хлеб, а также молочная продукция. В таких случаях даже после удаления видимого налета остатки плесени могут сохраняться внутри и выделять токсины. Спеценко упомянула афлатоксины, которые встречаются в орехах, крупах и джемах. Они наиболее токсичны для печени, резюмировала она.

Ранее житель села Чурачики в Чувашии погиб, пытаясь сжечь плесень в подвале гаража. Мужчина отравился продуктами горения, еще шесть человек пострадали, когда пытались ему помочь. Все пострадавшие доставлены в больницу, их состояние контролируют врачи.