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03 августа 2025 в 12:20

Россиянам объяснили, можно ли есть заплесневелые продукты

В Роскачестве посоветовали россиянам не срезать плесень с пораженных продуктов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если на продуктах появилась плесень, их лучше не есть, даже если налет небольшой, заявила эксперт Роскачества Елена Спеценко в беседе с Lenta.ru. По ее словам, споры грибков проникают глубоко в продукт и опасные токсины могут сохраняться даже после термической обработки.

На самом деле плесневые грибы образуют микроскопические нити, которые проникают в ткань продукта, даже если видимая плесень локализована только на поверхности. Более того, некоторые виды плесени вырабатывают токсины, устойчивые к термической обработке и способные накапливаться в организме, что может привести к серьезным последствиям для здоровья, — объяснила специалист.

По ее словам, самыми опасными считаются мягкие и влажные продукты: овощи, фрукты, хлеб, а также молочная продукция. В таких случаях даже после удаления видимого налета остатки плесени могут сохраняться внутри и выделять токсины. Спеценко упомянула афлатоксины, которые встречаются в орехах, крупах и джемах. Они наиболее токсичны для печени, резюмировала она.

Ранее житель села Чурачики в Чувашии погиб, пытаясь сжечь плесень в подвале гаража. Мужчина отравился продуктами горения, еще шесть человек пострадали, когда пытались ему помочь. Все пострадавшие доставлены в больницу, их состояние контролируют врачи.

плесень
еда
грибки
продукты
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