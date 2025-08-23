Милонов призвал проверить Маркаряна на иностранное финансирование

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru призвал Минюст России проверить блогера Арсена Маркаряна на иностранное финансирование. Парламентарий также назвал жутью его высказывания об ударах по Красной площади в Москве.

Лучше, чтобы Минюст России на него <...>. Пусть посмотрит — если заслуживает, пусть получает. Я видел его высказывания о бомбардировке Красной площади, жуть какая-то. Минюст должен проверить. Если он получал иностранное финансирование, пусть отвечает, — считает Милонов.

Ранее в отношении Маркаряна правоохранители возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Мужчина призывал к терроризму в России и в отношении ее граждан с использованием беспилотников.

Отмечается, что наибольшую известность Маркарян получил в последние полтора года благодаря интервью в различных YouTube-проектах. Во время своих выступлений блогер делал резонансные высказывания о том, как мужчина должен строить отношения, и о женщинах. Многие обвиняют блогера в сексизме и мизогинии.

Ранее в Свердловском областном суде вынесли решение в отношении 75-летнего жителя Невьянска, который признан виновным в оправдании нацизма. Мужчина поддерживал фашистскую идеологию в социальных сетях, за что ему назначили условный срок на один год и два месяца.