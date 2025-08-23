Призывавшего к терроризму в России блогера обвинили в реабилитации нацизма Уголовное дело о реабилитации нацизма завели на блогера Арсена Маркаряна

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении блогера Арсена Маркаряна, сообщает РИА Новости. Мужчина призывал к терроризму в России и в отношении ее граждан с использованием беспилотников.

В отношении Арсена Маркаряна возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма), — подчеркнул собеседник агентства.

Также в отношении блогера началась доследственная проверка. Ранее прокуратура нашла опубликованное интервью с Маркаряном, в ходе которого он сформировал «стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма», а также призвал к осуществлению террористической деятельности на территории РФ.

Отмечается, что наибольшую известность Маркарян получил в последние полтора года благодаря интервью в различных YouTube-проектах. Во время своих выступлений блогер делал резонансные высказывания о том, как мужчина должен строить отношения, и о женщинах. Многие обвиняют мужчину в сексизме и мизогинии.

Ранее в Свердловском областном суде вынесли решение в отношении 75-летнего жителя Невьянска, который признан виновным в оправдании нацизма. Мужчина поддерживал фашистскую идеологию в социальных сетях, за что ему назначили условный срок на один год и два месяца.