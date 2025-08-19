Российского пенсионера осудили за оправдание нацизма в соцсетях

В Свердловском областном суде вынесли решение в отношении 75-летнего жителя Невьянска, который был признан виновным в оправдании нацизма, сообщили в объединенной пресс-службе судов. Мужчина поддерживал фашистскую идеологию в социальных сетях, за что ему назначили условный срок на один год и два месяца.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года и феврале 2024 года осужденный публиковал в социальных сетях материалы, которые пропагандировали идеи фашизма и нацизма, а также оправдывали преступления, совершенные нацистской Германией во время Второй мировой войны. Кроме того, он ставил под сомнение факты, признанные Международным военным трибуналом. Свою вину пенсионер признавать отказался.

Помимо назначенного срока, мужчине запрещено заниматься администрированием сайтов в течение полутора лет с испытательным сроком в один год. Также мужчина должен пройти медицинское обследование и встать на учет в медучреждении.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил жительницу Крыма Алину Грек к 15 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку к теракту. По данным суда, она планировала уничтожить железнодорожный релейный шкаф по заданию сотрудника ГУР Минобороны Украины за вознаграждение.