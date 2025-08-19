Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 11:50

Российского пенсионера осудили за оправдание нацизма в соцсетях

Суд Свердловской области наказал пенсионера за оправдание нацизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловском областном суде вынесли решение в отношении 75-летнего жителя Невьянска, который был признан виновным в оправдании нацизма, сообщили в объединенной пресс-службе судов. Мужчина поддерживал фашистскую идеологию в социальных сетях, за что ему назначили условный срок на один год и два месяца.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года и феврале 2024 года осужденный публиковал в социальных сетях материалы, которые пропагандировали идеи фашизма и нацизма, а также оправдывали преступления, совершенные нацистской Германией во время Второй мировой войны. Кроме того, он ставил под сомнение факты, признанные Международным военным трибуналом. Свою вину пенсионер признавать отказался.

Помимо назначенного срока, мужчине запрещено заниматься администрированием сайтов в течение полутора лет с испытательным сроком в один год. Также мужчина должен пройти медицинское обследование и встать на учет в медучреждении.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил жительницу Крыма Алину Грек к 15 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку к теракту. По данным суда, она планировала уничтожить железнодорожный релейный шкаф по заданию сотрудника ГУР Минобороны Украины за вознаграждение.

приговоры
суды
нацизм
пенсионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал о «тяжелейшем» этапе переговоров по Украине
Академик объяснил, почему собак больше не отправляют на МКС
Глава РФПИ опубликовал фото Трампа во время звонка Путину
В Европе анонсировали новый звонок лидеров стран континента с Трампом
Фестиваль науки и технологий состоится в парке «Острова Мечты»
Лавров обвинил Запад в двойных стандартах из-за Зеленского
«Узнали из новостей»: производитель о попавшем на Аляску мотоцикле
Рэпер ST выступит под симфонический оркестр на фестивале «Культурный город»
Свыше 40 регионов РФ примут участие в форуме-выставке «Земли России»
Директора лагеря обвинили в смерти 10-летней девочки
День государственного флага РФ: история и значение
Психолог назвала способы защиты от деменции
В работе крупного российского банка произошел массовый сбой
Алексей Чумаков перенес сложную операцию, длившуюся пять часов
Стендап-комик Щербаков стал иноагентом в глазах жителей Кузбасса
Биолог раскрыл, насколько для человека опасны пауки-осы
Что известно о встрече Путина и Зеленского: дата, где пройдет, инсайды
Лавров раскрыл главную цель СВО
«Очень сдержанно»: политолог сравнил встречи Трампа с главами РФ и Украины
Альпинист оценил шансы спасения сломавшей ногу россиянки на пике Победы
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.