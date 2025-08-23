Бразильский велосипедист ограбил репортера во время прямого эфира В Бразилии у репортера RecordTV выкрали мобильный телефон в прямом эфире

Репортер бразильского телеканала RecordTV Беатрис Касадеи лишилась мобильного телефона за несколько секунд до выхода в прямой эфир, сообщает The Sun. Неизвестный на велосипеде вырвал устройство из рук журналистки и скрылся. Позднее женщина написала заявление в полицию. Начался поиск злоумышленника. Сама журналистка не пострадала.

Ранее в пригороде Лос-Анджелеса, Ла-Пуэнте, воры ограбили магазин кукол «Лабубу». Преступники в масках похитили товаров на сумму $7 тысяч (565 тысяч рублей), угнав при этом Toyota Tacoma, которую позже нашла полиция. Камеры видеонаблюдения запечатлели группу людей в толстовках.

До этого в центре Санкт-Петербурга вор распылил девушке в лицо газовый баллончик и попытался выхватить сумку марки Guess — ему это удалось. Однако большая сумма денег, находившаяся в отдельном пакете, осталась у пострадавшей. Через полчаса после происшествия правоохранители задержали подозреваемого.

Кроме того, американский рэпер Chocolate MC ограбил фаната после просьбы сделать фото. Он завел поклонника на парковку торгового центра, приставил пистолет к груди и забрал машину. Затем потребовал деньги. А когда наличных не оказалось, певец дал номер для перевода.