В Лос-Анджелесе разгромили магазин ради лабубу В Ла-Пуэнте грабители украли из магазина кукол лабубу на $7 тысяч

В Ла-Пуэнте, пригороде Лос-Анджелеса, группа воров в масках ограбила магазин кукол лабубу, похитив товаров на сумму около $7 тысяч, сообщает GMA. Инцидент произошел глубокой ночью. Для ограбления преступники угнали Toyota Tacoma, которую вскоре обнаружили полицейские.

По информации департамента шерифа округа Лос-Анджелес, грабители ворвались в магазин, быстро выбрали предметы и вынесли коробки с куклами, попутно разрушив помещение. Камеры видеонаблюдения зафиксировали группу людей в толстовках и масках. Как отмечает ведомство, расследование продолжается. Дополнительной информации пока нет.

Ранее аналитики CDEK.Shopping выяснили, что во втором квартале 2025 года россияне стали чаще заказывать игрушки лабубу, чем iPhone. Популярные коллекционные фигурки Pop Mart вошли в топ-5 брендов, принеся платформе 15,6 млн рублей оборота. Особенно востребованными оказались серии Big Into Energy и Lazy Yoga со средним чеком 6,9 тысячи рублей.

До этого детский психолог Екатерина Ильичева объяснила популярность лабубу среди детей тем, что они воспринимают игрушку как защитника от страхов. Эксперт отметила, что взаимодействие с такими персонажами помогает ребенку прорабатывать тревоги, но при появлении нарушений сна рекомендовала забрать игрушку и обратиться к специалисту.