Психолог раскрыла истинную причину популярности лабубу среди детей

Популярность лабубу среди детей объясняется тем, что они считают игрушечного зверька своим защитником, заявила NEWS.ru детский психолог Екатерина Ильичева. По ее словам, страшные игрушки и истории помогают прорабатывать скрытые страхи детей.

Идея такая: я чего-то боюсь, темноты например, а лабубу — зубастая, сильная, она будет меня охранять. Лабубу дети часто называют зайчиками со смешной улыбкой и с удовольствием тискают пушистого друга. Страшные истории и игрушки помогают детям прорабатывать скрытые страхи, которые даже не могут озвучить. Играя, ребенок бережно прикасается к своему страху и чувствует контроль над ним, снимает напряжение и выражает подавленные эмоции, — пояснила Ильичева.

Эксперт отметила, что, если ребенок чувствительный, эмоционально неустойчивый и появление игрушки вызывает тревогу и нарушение сна, лучше игрушку убрать и обратиться к специалисту, чтобы понять причину возникновения тревоги. Психолог напомнила, что механизмы появления агрессии у детей другие, не связанные с игрушками.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что новомодные игрушки лабубу должны проходить детальную экспертизу различных специалистов. По его мнению, в первую очередь нужен психологический анализ с последующим заключением экспертов.