Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 09:53

Психолог раскрыла истинную причину популярности лабубу среди детей

Психолог Ильичева: дети любят лабубу, так как считают своим защитником

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Популярность лабубу среди детей объясняется тем, что они считают игрушечного зверька своим защитником, заявила NEWS.ru детский психолог Екатерина Ильичева. По ее словам, страшные игрушки и истории помогают прорабатывать скрытые страхи детей.

Идея такая: я чего-то боюсь, темноты например, а лабубу — зубастая, сильная, она будет меня охранять. Лабубу дети часто называют зайчиками со смешной улыбкой и с удовольствием тискают пушистого друга. Страшные истории и игрушки помогают детям прорабатывать скрытые страхи, которые даже не могут озвучить. Играя, ребенок бережно прикасается к своему страху и чувствует контроль над ним, снимает напряжение и выражает подавленные эмоции, — пояснила Ильичева.

Эксперт отметила, что, если ребенок чувствительный, эмоционально неустойчивый и появление игрушки вызывает тревогу и нарушение сна, лучше игрушку убрать и обратиться к специалисту, чтобы понять причину возникновения тревоги. Психолог напомнила, что механизмы появления агрессии у детей другие, не связанные с игрушками.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что новомодные игрушки лабубу должны проходить детальную экспертизу различных специалистов. По его мнению, в первую очередь нужен психологический анализ с последующим заключением экспертов.

игрушки
психологи
Россия
здоровье
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кронштадте петербуржец помочился на мемориал
Пережившую атаку медведя россиянку доставили в Москву
Появились кадры загоревшихся ночью в Москве автомобилей
«Союзмультфильм» ответил на сообщения о проигранном суде по Чебурашке
Кузбасского чиновника осудили за махинации с жильем для детей-сирот
Десятки миллионов таблеток из Дубны заполняют российские аптеки
Обстрелы ВСУ вызвали перебои с водой и светом в российском регионе
Антенну для 5G отечественного производства успешно испытали в Москве
«Живыми отсюда не выйдете: боец «Айдара» вспомнил о жестокости командования
Юрист объяснила, как загорать в парках и не нарваться на штраф
В Ростовской области погибли двое саперов при разминировании дрона
Девушка осталась без скальпа после посещения ярмарки
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 29 июля, фото и видео
«Вампир» Краснов высказался о дальнейшем участии в «Битве экстрасенсов»
«Забрал все мои рекорды»: экс-игрок «Вашингтона» сравнил Овечкина с поездом
В Краснодарском крае местные жители задержали подозреваемого в педофилии
В московском зоопарке попал на видео недавно родившейся кенгуренок
Один из главных союзников России оценил возможную встречу Путина и Трампа
На Западе раскрыли, как премьер-министр Великобритании окажется в изоляции
Таксиста из Узбекистана заподозрили в изнасиловании россиянки
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Сожгли установки Patriot из Германии: удары по Украине сегодня, 27 июля
Россия

Сожгли установки Patriot из Германии: удары по Украине сегодня, 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.