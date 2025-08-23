Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 13:55

«Однажды прозевали Гитлера»: Европу предостерегли насчет Зеленского

Сальдо призвал убедить Европу трезво оценивать Зеленского и конфликт на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Global Look Press

Европейских лидеров нужно убедить, что эскалация конфликта на Украине приведет к непоправимым последствиям, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС. По его словам, следует трезво оценивать украинского лидера Владимира Зеленского, так как «они когда-то прозевали Гитлера».

Главное, надо убедить европейские страны, что втягивание и создание такого длинного конфликта ведет к непоправимым последствиям. Неизвестно, как себя поведет Зеленский, они точно так же когда-то прозевали Гитлера, — отметил Сальдо.

Глава региона добавил, что главам европейских стран нужно всерьез задуматься о будущем. В таком случае, по его мнению, конфликт будет урегулирован, а цели СВО будут достигнуты заметно раньше.

Ранее Сальдо обращал внимание, что Украина действительно может пообещать не вступать в НАТО в мирном соглашении с Россией. Однако он также не исключил, что Киев может не сдержать слово. По словам Сальдо, Москве нужно быть готовой к такому сценарию. Он также напомнил о Минских соглашениях, которыми Запад воспользовался, чтобы растянуть время и вооружить Украину.

Россия
Херсонская область
Владимир Сальдо
Украина
СВО
Европа
Владимир Зеленский
