Российские войска освобождали село Клебан-Бык на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике пешими группами из-за особенностей ландшафта в той местности, рассказал боец «Южной» группировки войск ВС РФ с позывным Симба. По его словам, которые приводит РИА Новости, мотоциклы использовались только в тыловых зонах.

На этом направлении пешими группами заходим. Мотоциклы, в данный момент, не используем, потому что не тот ландшафт, чтобы использовать какой-то мотоцикл. Да, здесь где-то в тыловых зонах передвижение на мотоциклах идет, а в основном сейчас заходим пешими, — поделился Симба.

Ранее он же рассказывал, что подразделения ВСУ оставили населенный пункт Клебан-Бык, не предпринимая попыток контратаковать. По его словам, украинцы осознают высокую боевую эффективность данной части российской армии и избегают прямого противостояния с ней. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого в Минобороны сообщали, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль два населенных пункта. Так, бойцы ВС РФ освободили Клебан-Бык и Среднее. Достичь такого успеха удалось подразделениям «Южной» группировки войск.