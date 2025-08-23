Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 14:07

Российские военные рассказали, как освобождали Клебан-Бык

Боец Симба: российские войска освобождали Клебан-Бык пешими группами

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска освобождали село Клебан-Бык на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике пешими группами из-за особенностей ландшафта в той местности, рассказал боец «Южной» группировки войск ВС РФ с позывным Симба. По его словам, которые приводит РИА Новости, мотоциклы использовались только в тыловых зонах.

На этом направлении пешими группами заходим. Мотоциклы, в данный момент, не используем, потому что не тот ландшафт, чтобы использовать какой-то мотоцикл. Да, здесь где-то в тыловых зонах передвижение на мотоциклах идет, а в основном сейчас заходим пешими, — поделился Симба.

Ранее он же рассказывал, что подразделения ВСУ оставили населенный пункт Клебан-Бык, не предпринимая попыток контратаковать. По его словам, украинцы осознают высокую боевую эффективность данной части российской армии и избегают прямого противостояния с ней. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого в Минобороны сообщали, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль два населенных пункта. Так, бойцы ВС РФ освободили Клебан-Бык и Среднее. Достичь такого успеха удалось подразделениям «Южной» группировки войск.

Россия
СВО
Украина
освобождения
сёла
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Туманная морось и холод до +8? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
В ВС России раскрыли, кто держал оборону в Клебан-Быке на самом деле
Пожар, раненый ребенок и волна дронов: как ВСУ атакуют РФ 23 августа
«Испытал боль»: американский архиепископ извинился за встречу с Путиным
В киберполиции раскрыли, какие данные карты открывают доступ к счету
Скончалась легенда ГИТИСа
На Украине сообщили о гибели еще одного «призрака Киева»
Страшное ДТП под Хабаровском унесло жизни трех человек
В Атырау мужчина разбил жене голову и лишил ее жизни на глазах у детей
Пожар на рынке в Махачкале потушили
Фетисов рассказал печальные подробности состояния Константинова
Групповой удар российских войск привел к колоссальным потерям ВСУ
Пулково временно закрылся
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Суд разрешил Митрошиной съехать из квартиры свекра
Три человека погибли в лобовом ДТП под Краснодаром
«Лава хлынула наружу»: началось извержение вулкана Килауэа
Средства ПВО сбили над Россией 20 беспилотников за два часа
Компания друзей заманила в лес 16-летнюю девушку и надругалась над ней
В Госдуме раскрыли, чем на Украине займется духовный советник Трампа
Дальше
Самое популярное
Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.