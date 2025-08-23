Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 12:22

Названы новые населенные пункты под контролем ВС России

Минобороны: бойцы ВС России освободили населенные пункты Клебан-Бык и Среднее

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации взяли под собственный контроль два населенных пункта, заявили в пресс-службе Минобороны России. Так, бойцы ВС РФ освободили Клебан-Бык и Среднее на территории Донецкой Народной Республики.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боев за населенный пункт Катериновка на территории ДНР. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, населенный пункт был освобожден силами Южной группировки российских войск. На кадрах зафиксировано применение ударных беспилотников, артиллерийских систем и действий штурмовых подразделений.

До этого российское военное руководство сообщало об освобождении девяти населенных пунктов в зоне специальной военной операции за неделю, включая семь сел в ДНР и два в Днепропетровской области. Эти успехи стали возможными благодаря скоординированным действиям группировок «Запад», «Юг», «Центр» и «Восток».

Минобороны РФ
СВО
ВС РФ
ВСУ
