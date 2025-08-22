Минобороны России опубликовало видеокадры боев за населенный пункт Катериновка в Донецкой народной республике, передает пресс-служба ведомства. Населенный пункт был освобожден «Южной» группировкой российских войск.

На кадрах объективного контроля зафиксировано применение ударных беспилотных летательных аппаратов, работа артиллерии и штурмовых подразделений по уничтожению позиций и личного состава украинских националистов в самом населенном пункте и на его окраинах, — говорится в сообщении.

Ранее российские войска за неделю освободили девять населенных пунктов в зоне СВО, включая семь сел в ДНР и два в Днепропетровской области. Контроль был установлен благодаря слаженным действиям группировок «Запад», «Юг», «Центр» и «Восток».

До этого российские силовые структуры сообщили о практически полной нейтрализации украинской воздушной разведки в зоне СВО. Подразделения противодействия БПЛА и специализированный центр «Рубикон» эффективно уничтожили разведывательные дроны ВСУ на всех направлениях. В результате украинская сторона вынуждена полагаться преимущественно на разведданные, получаемые от Запада.