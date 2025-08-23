Российские войска стерли в пыль военное предприятие Украины Минобороны: российские войска поразили предприятие ВПК и пункты дислокации ВСУ

Российские войска поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны России. Вместе с тем были произведены удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что удары наносились российской авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Атаки были проведены в 143 районах.

Ранее в Минобороны сообщали, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль два населенных пункта. Так, бойцы ВС РФ освободили Клебан-Бык и Среднее. Достичь такого успеха удалось подразделениям «Южной» группировки войск.

До этого Министерство обороны России опубликовало кадры боев за населенный пункт Катериновка на территории Донецкой Народной Республики. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, населенный пункт был освобожден силами Южной группировки российских войск. На кадрах зафиксировано применение ударных беспилотников, артиллерийских систем и действий штурмовых подразделений.