Путин увеличил количество стипендий за прорывные разработки вооружений

Президент России Владимир Путин увеличил количество стипендий для молодых ученых и конструкторов, которые совершили прорывные разработки в области вооружений. Глава государства подписал соответствующий указ, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Ежегодное количество стипендий для инженерно-технических работников организаций оборонно-промышленного комплекса увеличивается до 650. Для молодых специалистов (до 35 лет) этих предприятий число стипендий возрастет до 1950 в год.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что минимальный размер стипендии для студентов нужно увеличить до уровня одного МРОТ — более 22 тысяч рублей в 2025 году. В обращении к председателю комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергею Кабышеву она отметила, что прожить на нынешнюю стипендию невозможно.

Кроме того, Путин подписал закон, который увеличит пособия для беременных студенток и аспиранток до уровня регионального прожиточного минимума. Мера будет действовать начиная с 1 сентября. С учетом средней стипендии, которая составляет от двух до пяти тысяч рублей, общая сумма выплат колеблется от 9,3 до 23,3 тысячи рублей.