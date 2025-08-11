Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В России предложили поднять минимальный размер стипендии

Омбудсмен Волынец призвала поднять стипендии студентов до уровня МРОТ

Минимальный размер стипендии для студентов нужно увеличить до уровня одного МРОТ — более 22 тысяч рублей в 2025 году, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, передает LIFE.ru. В обращении к председателю комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергею Кабышеву она отметила, что прожить на нынешнюю стипендию невозможно.

Как прожить на 2,5-3 тысячи рублей? Не все родители могут содержать детей-студентов. Далеко на все студенты имеют возможность подрабатывать, и в любом случае работа вредит учебе. <...>Например, медицинские вузы — уже к концу третьего курса за неуспеваемость отчисляются до половины студентов. Какая уж тут подработка? заявила она.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличит пособия для беременных студенток и аспиранток до уровня регионального прожиточного минимума. Мера будет действовать начиная с 1 сентября. С учетом средней стипендии, которая составляет от двух до пяти тысяч рублей, общая сумма выплат колеблется от 9,3 до 23,3 тысячи рублей.

Россия
стипендии
омбудсмены
Ирина Волынец
