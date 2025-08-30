Мерц признал, что Германия не может существовать в старом виде

Германия больше не может позволить себе сохранять существующую социально-экономическую систему, поскольку уже многие годы живет не по средствам, заявил канцлер Фридрих Мерц на съезде отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Северном Рейне — Вестфалии. По его словам, государство меняет курс в сторону благосостояние молодежи, чтобы она не переезжала, передает Bild.

Мы должны взяться за систему социальной защиты. Мы просто больше не можем позволить себе сохранять систему, которую имеем на сегодняшний день, — считает канцлер.

Мерц подчеркнул, что ФРГ должна оставаться промышленно развитой страной, а не превращаться в индустриальный музей. Он отметил необходимость создания условий для сохранения ее ведущих позиций в экономике.

Ранее выяснилось, что крупные немецкие предприниматели, особенно из восточных регионов страны, не поддержали план Мерца по масштабному усилению бундесвера. Бизнес-сообщество отреагировало на призывы правительства с заметной осторожностью и скепсисом.