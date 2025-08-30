День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 16:55

Мерц признал, что Германия не может существовать в старом виде

Мерц: Германия не может сохранить нынешнюю экономическую систему

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

Германия больше не может позволить себе сохранять существующую социально-экономическую систему, поскольку уже многие годы живет не по средствам, заявил канцлер Фридрих Мерц на съезде отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Северном Рейне — Вестфалии. По его словам, государство меняет курс в сторону благосостояние молодежи, чтобы она не переезжала, передает Bild.

Мы должны взяться за систему социальной защиты. Мы просто больше не можем позволить себе сохранять систему, которую имеем на сегодняшний день, — считает канцлер.

Мерц подчеркнул, что ФРГ должна оставаться промышленно развитой страной, а не превращаться в индустриальный музей. Он отметил необходимость создания условий для сохранения ее ведущих позиций в экономике.

Ранее выяснилось, что крупные немецкие предприниматели, особенно из восточных регионов страны, не поддержали план Мерца по масштабному усилению бундесвера. Бизнес-сообщество отреагировало на призывы правительства с заметной осторожностью и скепсисом.

Германия
Фридрих Мерц
ФРГ
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно об отмене визита одного из лидеров на парад в Китае
На Западе считают, что Евросоюз начинает терять терпение из-за Венгрии
Повредивший знаменитый маяк пожар полностью ликвидировали
В Евросоюзе хотят отказаться от единогласия
Фильмы, которые лучше книг: 10 ярких примеров
В МЧС назвали количество пострадавших при пожаре на волгоградском рынке
Бывший сотрудник СБУ раскрыл, чья кровь была на руках убитого Парубия
«Очевидные проблемы»: политолог объяснил появление слухов о смерти Трампа
Израильский удар унес жизнь топ-чиновников
Стало известно, сколько жителей Курской области пропали без вести
Зима близко: какой обогреватель выбрать для квартиры или дома в 2025 году
«Драконы Шанхая» хотят переименовать самый большой хоккейный дворец в мире
Коммунальщики откопали 200-килограммовую ногу Сталина
Вирусолог раскрыл, передается ли чикунгунья от человека к человеку
Что делает с людьми лихорадка чикунгунья, есть ли угроза для России?
Путин продлил срок службы Бастрыкину
Трамп умер? Почему не появляется на публике, предсказание в «Симпсонах»
Путин увеличил количество стипендий за прорывные разработки вооружений
Венгрия ломает санкционный фронт Европы против российских компаний
День шахтера: поздравления, когда отмечают праздник, идеи подарков
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.