31 августа 2025 в 09:35

Дети просят добавки: кабачки, которые не отличить от любимого фастфуда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие кабачковые палочки по-болгарски — это идеальный вариант быстрого и полезного завтрака, который готовится всего за 15 минут. Блюдо получается легким, с аппетитной сырной корочкой и нежной текстурой внутри. Сочетание хрустящей панировки и сочного кабачка создает неповторимый вкус, который понравится и взрослым, и детям.

2 молодых кабачка нарезают брусочками длиной 6–8 см и толщиной 1,5 см, солят и оставляют на 5 минут, затем промокают бумажным полотенцем. В одной миске взбивают 2 яйца со щепоткой паприки, в другой смешивают 100 г тертого пармезана с 50 г панировочных сухарей. Каждый брусочек обмакивают в яйцо, затем обильно обваливают в сырной смеси. Обжаривают на сковороде с оливковым маслом 2–3 минуты со всех сторон до золотистой корочки.

Готовые палочки получаются с хрустящей сырной корочкой и нежной сочной мякотью кабачка внутри. Они идеально подходят и как самостоятельная закуска, и в качестве гарнира к мясу или рыбе. Подавать их лучше сразу после приготовления, пока они сохраняют свою хрустящую текстуру. Это блюдо можно разнообразить, добавляя в панировку различные специи — чесночный порошок, итальянские травы или острый перец. Отличный способ накормить семью полезным завтраком без лишних хлопот.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

