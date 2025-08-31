Трамп «умер», развод Пугачевой, Х-101 разносят базы ВСУ: что дальше

Президент США Дональд Трамп опубликовал загадочный пост после слухов о своей смерти, разлад в семье певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), ВС России ударили ракетами Х-101 по военным объектам на Украине — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Трампа отправили на тот свет

Трамп после слухов о своей смерти опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social ссылку на пост в Х, на котором он изображен на фоне Земли в солнечно-огненном зареве. За спиной главы Белого дома показано западное полушарие планеты — Северная и Южная Америки. Руки Трампа полусогнуты и приподняты вверх. На левой ладони у него лежит знак Q+.

«Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет», — гласит надпись на изображении.

С чем связано послание, Трамп раскрывать не стал. Однако известно, что размещенная на картинке фраза часто используется сторонниками конспирологической теории QAnon. Они считают, что мир контролируется группой педофилов, включающих в себя лидеров Демократической партии, которые поклоняются Сатане (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), а Трамп ведет с ними борьбу по просьбе военного руководства США.

Этот пост на странице Трампа появился в первый день саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. При этом накануне, 30 августа, Daily Caller опубликовал интервью с главой Белого дома, которое, как утверждает издание, было записано 29 августа. В ходе беседы с журналистами американский лидер назвал маловероятной встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но заверил, что трехсторонний саммит глав США, России и Украины состоится.

Публикация с загадочным посланием появилась спустя сутки после слухов о смерти 79-летнего Трампа. Они стали распространяться 30 августа после заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса, что он готов возглавить Соединенные Штаты, если с нынешним главой Белого дома что-то случится.

«А если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не смогу представить себе лучшего обучения, чем то, что я прошел за последние 200 дней», — отметил он.

Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

При этом Вэнс выразил уверенность, что Трамп находится в хорошей форме и проработает весь президентский срок. Однако еще в июле была обнародована информация, что у американского президента выявили хроническую венозную недостаточность.

На этом фоне в социальной сети Х стремительно набрал популярность тег Trump is dead (Трамп умер) — он объединяет десятки тысяч публикаций.

«Сторонники теории [смерти президента США] утверждают, что у Трампа уже несколько дней не было публичных выступлений, в планах их также нет», — писал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Также они аргументировали свои домыслы ростом «индекса пиццы» — заказов еды в районе Пентагона, присущих началу международных конфликтов и кризисов, и наличием большого синяка на правой руке Трампа. Американский лидер неоднократно появлялся на публике с этой гематомой, последний раз — на пресс-конференции 25 августа. Раньше синяк был замазан тональным кремом.

По словам врача главы Белого дома Шона Барбабелла, «незначительное раздражение мягких тканей» вызвано частыми рукопожатиями и терапией, которая проводится для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако ответ не удовлетворил некоторых пользователей Сети, которые предполагают, что Трампу, вероятно, оказывают медицинскую помощь через капельницу или же часто берут кровь для анализов.

Белый дом в итоге опроверг сообщения о смерти президента США, заявил журналист Барак Равид со ссылкой на официальный источник.

«С Трампом все в порядке. Будет играть в гольф сегодня утром», — процитировал он слова высокопоставленного собеседника 30 августа.

Чуть позже Agence France-Presse опубликовало фото с Трампом и его внучкой. На снимке запечатлено, как глава Белого дома отправлялся на поле для гольфа. При этом официальные мероприятия с участием Трампа после 26 августа не проводились. В тот день американский президент провел совещание с членами правительства в Белом доме.

Пугачева обозлилась на Галкина. Развод?

Алла Пугачева винит Максима Галкина в своем отъезде из России, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники в окружении семьи. По данным инсайдера, Примадонна хотела, чтобы ее сын Гарри и дочь Елизавета получали образование в России, однако это стало невозможным из-за позиции мужа.

Супруги вместе с детьми переехали на Кипр и столкнулись с повышенным вниманием прессы, а также с претензиями со стороны россиян. По словам собеседника канала, исполнительница неоднократно напоминала Галкину, что ответственность за происходящее с их семьей лежит на нем.

Информации о разводе пары при этом нет. Психолог Кирилл Липский предположил, что обвинения Пугачевой в адрес Галкина вряд ли приведут к расставанию. По его мнению, упреками в адрес супруга певица пытается «вернуть себе субъектность».

«В альянсе Пугачевой и Галкина изначально наблюдался очень серьезный и заметный дисбаланс — икона и талантливый протеже. При этом ситуация с их отъездом из страны и последовавшими за этим обвинениями кардинально поменяла расклад сил. Тот, кто принимает ключевое решение (это Максим Галкин), мгновенно становится ответственным за все происходящее. И в данном случае это колоссальное бремя. При этом тот, кто вынужден подчиниться решению (это Алла Борисовна), может чувствовать потерю контроля и власти, а для сильной личности, которой является Пугачева, это просто невыносимо», — пояснил Липский.

Певица Маргарита Суханкина, которая в юности приятельствовала с Галкиным, назвала брак с Пугачевой «коммерческой историей».

«Брак с такой разницей… Не знаю, о любви тут стоит ли говорить. Мне кажется, коммерческая история», — предположила артистка.

Алла Пугачева и Максим Галкин, 2007 год Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Экс-участница «Миража» отметила, что Галкин женился на Пугачевой вскоре после того, как ушли из жизни его родители.

«То есть, видимо, пока папа с мамой находились рядом, оставался исполнительным и воспитанным. Как только их не стало, пустился во все тяжкие», — считает Суханкина.

Между тем экс-продюсер певца Филиппа Киркорова Леонид Дзюник сообщил, что Пугачева не любит, когда перед ней заискивают, а Галкин никогда не лебезил и этим ей понравился.

«Галкин вышел к ней с предложением: „Давайте запишем песню“. Филипп был то на гастролях, то на съемках, надо было зарабатывать бабло для Пугачевой. Алла приходит на студию к Галкину: „Дайте мне пюпитр, я текст не выучила (речь идет о песне „Будь или не будь“. — NEWS.ru)". Галкин: "Кто приходит на студию с невыученным текстом? Иди, учи". Он перед ней не пресмыкался, поставил себя», — отметил Дзюник.

Продюсер добавил, что Галкин в то время был довольно слабым, но хитрым ведущим, и понимал, что ему нужно мощное продвижение. По словам Дзюника, выстраивать отношения с Пугачевой артист начал, еще когда она была замужем за Киркоровым. Певец большую часть времени был на гастролях, много работал, и Галкин, по словам продюсера, в это время «развлекал» народную артистку.

Х-101 устроили адскую ночь на Украине

Российская армия в ночь на 31 августа атаковала цели на Украине ракетами Х-101, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, главный удар пришелся на Одессу и окрестности города. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Удары, как отмечается, нанесены по портам, судоремонтным заводам и складам ВСУ. В Ильичевске часть района осталась без света. Кроме того, взрывы прогремели в Павлограде, где находится предприятие по производству ракетного топлива, а также в окрестностях Днепропетровска. Кроме того, дроны заметили в Сумской и Харьковской областях.

В это же время Telegram-каналы писали, что в Одессе зафиксированы взрывы и пожары в результате мощной атаки на объекты противника. Военкоры отмечают вероятность повреждения критически важной инфраструктуры. ВС РФ минимум три часа наносили удары по одесским портам.

