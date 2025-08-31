День знаний — 2025
31 августа 2025 в 11:19

Королевская семья Британии: новости, Гарри выдвинул требования Карлу III

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM/Global Look Press

Принц Гарри готов встретиться со своим отцом, королем Карлом III, но у него есть ряд требований, передает издание RadarOnline. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 31 августа?

Какие требования Гарри предъявил Карлу III

Источники, близкие к ситуации, раскрыли список условий, которые, по словам герцога Сассекского, должны быть выполнены, прежде чем он согласится на какие-либо личные переговоры со своим больным раком отцом.

По словам инсайдера, требования Гарри сосредоточены на трех ключевых вопросах: всеобъемлющие меры безопасности, строгий контроль над прессой и отношение королевской семьи к его жене Меган Маркл.

Принц убежден, что полная безопасность для него, Меган и их детей во время пребывания в Великобритании должна быть профинансирована короной, чтобы они чувствовали себя защищенными во время любых возможных визитов.

«Гарри не хочет еще одной поездки, в которой он будет чувствовать себя уязвимым. Он хочет железных гарантий, а не расплывчатых обещаний. Безопасность и конфиденциальность не подлежат обсуждению», — заявил источник.

Второе требование Гарри касается контроля за работой прессы. Сообщается, что он просит Букингемский дворец взять на себя управление взаимодействием со СМИ, чтобы оградить себя и свою семью от назойливых папарацци.

Что касается Маркл, принц настаивает, чтобы королевская семья относилась к ней с почтением.

«Гарри требует, что к Меган необходимо относиться как к Ее Королевскому Высочеству. Это означает, что члены семьи должны оказывать ей формальное уважение, кланяясь и делая реверансы. Для принца Уильяма это твердое нет», — сказал инсайдер.

Отмечается, что Карл III хочет мира и увидеть сына, но требования Гарри «рискуют разбередить старые раны».

Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл и принц Гарри Фото: IMAGO/Christopher Neundorf/Global Look Press

Уильям хочет избавиться от королевы Камиллы?

RadarOnline также пишет, что первым шагом принца Уильяма после принятия им британского престола может стать окончательное отстранение от власти его «злой» мачехи, королевы Камиллы.

Уильям не в восторге от того, как королевская особа «бросила» своего мужа Карла III во время летнего отпуска. Источники сообщили, что вид Камиллы, греющейся на средиземноморском солнце, был подобен «ножу в сердце умирающего короля». Они опасаются, что 78-летняя королева, возможно, пользуется тем, что монарх издал указ, согласно которому Уильям должен будет позволить Камилле управлять дворцом и его кошельком даже после смерти Карла III.

«Источники утверждают, что Камилла теперь считает себя неприкасаемой и расхаживает по дворцу, выкрикивая приказы и ведя себя так, будто трон принадлежит ей. По-видимому, все это стало слишком обременительным для Уильяма, который пригрозил отказаться от выполнения поручения своего отца», — отмечает издание.

Инсайдер добавил, что у Уильяма будет одна королева — это его жена Кейт Миддлтон. Это значит, что все драгоценности и богатства королевства будут в ее распоряжении, а не Камиллы.

