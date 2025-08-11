Трамп заявил, что едет в Россию

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News сообщил, что едет в Россию в пятницу, 15 августа. Он планирует встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Подробностей своего визита американский лидер не привел.

В пятницу я еду в Россию. Я собираюсь увидеться с Путиным, — отметил глава Белого дома.

Ранее появилась информация, что переговоры Путина и Трампа на Аляске, которые должны состояться 15 августа, могут пройти в городе Гирдвуд. В этом случае, как утверждали журналисты, саммит состоится в отеле Alyeska Resort. В календаре бронирования номеров нет ни одной доступной даты с 12 по 16 августа.

В Евросоюзе между тем заявили, что Трампу следует вести переговоры с Путиным «только в условиях перемирия». Лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании подчеркнули, что работа по завершению конфликта должна сочетать дипломатию, поддержку Киева и давление на Москву. В декларации ЕС также сказано, что «путь к миру на Украине не может решаться без Украины».