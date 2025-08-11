В США раскрыли возможное место встречи Путина и Трампа Alyaska Landmine: Путин и Трамп могут провести саммит в городе Гирдвуд

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, которые должны состояться в пятницу, 15 августа, могут пройти в городе Гирдвуд, сообщает местное издание Alyaska Landmine на своей странице в соцсети Х со ссылкой на источник. В этом случае саммит состоится в отеле Alyeska Resort.

Получили наводку о том, что встреча Трампа и Путина может состояться в отеле Alyeska Resort в Гирдвуде. Интересно, что даты с 12 по 16 августа полностью отсутствуют в их календаре бронирования, — сказано в сообщении.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что единственным человеком, способным заставить западные страны не подогревать конфликт на Украине, является Дональд Трамп. По его словам, на предстоящей встрече Владимира Путина с главой Белого дома украинский кризис станет темой номер один для обсуждения.

Прежде сенатор США Линдси Грэм заявил, что Трамп не откажется от санкций в отношении торговых партнеров России в случае неудачи в урегулировании украинского конфликта. По его словам, Путин «презирает» санкции, но «не сможет вынести» рестрикций против стран, закупающих российскую нефть.