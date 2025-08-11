Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Госдуме объяснили долги предпринимателей на 767 млрд рублей

Депутат Говырин: долги МСП на 767 млрд рублей объясняются адаптацией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Задолженности по кредитам в секторе малого и среднего предпринимательства на 767 млрд рублей объясняются адаптационными процессами, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, данная сумма является 5% от общего объема долгов, что укладывается в допустимые параметры.

Сейчас много разговоров о заметном росте просроченной задолженности в секторе малого и среднего предпринимательства, но несмотря на это ситуация пока не выходит за рамки управляемой. Просрочка в размере 767 млрд рублей выглядит внушительно, но в относительном выражении составляет около 5% от общего объема долгов, что укладывается в допустимые параметры даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики. Динамика действительно требует внимания, но не паники. Что важно подчеркнуть: нынешний уровень просрочек — отражение объективных адаптационных процессов, — сказал Говырин.

Он отметил, что увеличение задолженности в первую очередь обусловлено внешними факторами, такими как удорожание заимствований, рост издержек и структурная перестройка спроса. По словам депутата, это объективные условия, с которыми сталкиваются практически все национальные экономики в фазе антиинфляционного регулирования.

Малый бизнес в России неоднократно демонстрировал способность перестраиваться и выживать в условиях гораздо более глубоких потрясений. При сохранении курса на постепенное снижение стоимости заимствований и наращивание программ адресной поддержки можно ожидать замедления темпов роста просроченной задолженности уже к концу текущего года. Главный ресурс — это время и предсказуемая политика, которая уже сейчас начинает давать сигналы в пользу стабилизации, — добавил Говырин.

Ранее правительство России списало задолженность по бюджетным кредитам 12 регионам. Общая сумма списания достигает более 29 млрд рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

