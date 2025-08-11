Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на задворках со смертельными травмами

Умер бывший чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В возрасте 50 лет умер бывший чемпион мира по кикбоксингу, липчанин Дмитрий Лиходумов, сообщила пресс-служба Федерации кикбоксинга России. Он был мастером спорта международного класса, многократным чемпионом России, призером чемпионата Европы, финалистом чемпионата мира и чемпионом мира среди профессионалов.

Он был одним из ярких кикбоксеров России и мира — с нестандартной техникой, самобытным стилем и огромной силой воли. Дмитрий внес большой вклад в развитие кикбоксинга в Липецке, России и за ее пределами, — говорится в сообщении.

По неподтвержденной информации, Лиходумова нашли покалеченным на задворках Подмосковья, сообщает Gorod48. По данным портала, на его теле обнаружили множественные травмы, предположительно, от избиения и наезда автомобиля. В тяжёлом состоянии спортсмена доставили в больницу, но, несмотря на старания врачей, он скончался.

Ранее в США ушла из жизни писательница Сара Сэлли Бингхэм, ей было 88 лет. Причиной смерти стал инсульт. Сара Бингхэм написала две книги мемуаров, семь романов, а также выпускала сборники с рассказами и пьесы. Первую книгу она опубликовала еще в 1960 году. По ее произведениям ставят постановки в театрах США. Среди них — спектакль о Елене Блаватской «Опасная личность».

