12 августа 2025 в 13:04

«Ушла легенда»: кикбоксер Красичков о погибшем чемпионе мира Лиходумове

Кикбоксер Красичков назвал смерть Лиходумова большой потерей для спорта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов был одним из ярчайших кикбоксеров не только Липецка, но и России и мира, заявил NEWS.ru кикбоксер, тренер и общественный деятель Дмитрий Красичков. По его словам, погибший спортсмен обладал самобытной индивидуальной техникой, своим стилем, который отличал его от всех и приводил к великим победам. Красичков отметил, что благодаря Лиходумову липецкий кикбоксинг вышел на высокий уровень.

Дмитрий был справедливым, жизнерадостным человеком, всегда помогал нам, младшим товарищам по сборной, давал хорошие советы, искренне переживал за нас, поддерживал. И был хорошим наставником, когда занимался уже педагогической работой. Все его успехи связаны с основным его качеством — воля к победе. Несмотря на травмы, болезни, он всегда выходил в ринг и сражался, не жалея себя и соперника. Дмитрий — это симбиоз и кладезь знаний. Он занимался сначала боксом, потом карате, потом саватом, ушу сандай и кикбоксингом, — сказал Красичков.

Он напомнил, что в 2002 году во дворце спорта «Юбилейный» бой Лиходумова собрал 5000 человек. На тот момент кикбоксинг был очень популярен в Липецке.

Тогда Лиходумов выиграл титул за звание чемпиона мира у Валерия Юджина. Большая потеря, большая трагедия для всего кикбоксерского сообщества. Ушла легенда. Лично я вырос на нем, и не только я, многие ребята. Он до последнего, уже в приличном возрасте спарринговал, держал себя в хорошей форме, вывозил учеников на соревнования. Оставил великую память о себе как о прекрасном человеке, — заявил Красичков.

Лиходумов умер в возрасте 50 лет. По данным Gorod48, его нашли покалеченным на задворках подмосковной Балашихи со смертельными травмами. В публикации отмечается, что на теле спортсмена нашли следы, предположительно, избиения и наезда автомобиля. В тяжелом состоянии Лиходумова доставили в больницу, но, несмотря на старания врачей, он скончался.

