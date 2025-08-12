«Яркий спортсмен»: друг рассказал о погибшем чемпионе мира по кикбоксингу Экс-кикбоксер Утенин: погибший чемпион мира Лиходумов был волевым человеком

Бывший чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов был волевым, неординарным и ярким спортсменом, заявил NEWS.ru президент белгородской федерации бокса и кикбоксинга Олег Утенин. Он рассказал, что в последние годы не виделся с умершим.

Волевой, неординарный, яркий спортсмен. У него всегда была атакующая манера, нокаутер. Открытый человек. К сожалению, мы последние годы не общались, не виделись, говорили только по телефону, — сказал Лиходумов.

Лиходумов умер в возрасте 50 лет. По данным Gorod48, его нашли покалеченным на задворках подмосковной Балашихи со смертельными травмами. В публикации отмечается, что на теле спортсмена нашли следы, предположительно, избиения и наезда автомобиля. В тяжелом состоянии Лиходумова доставили в больницу, но, несмотря на старания врачей, он скончался.

Смерть экс-чемпиона подтвердили в Федерации кикбоксинга России. Однако причины и обстоятельства случившегося не раскрываются. Известно, что Лиходумов был мастером спорта международного класса, многократным чемпионом России, призером чемпионата Европы, финалистом чемпионата мира и чемпионом мира среди профессионалов.