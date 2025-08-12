Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 11:55

«Яркий спортсмен»: друг рассказал о погибшем чемпионе мира по кикбоксингу

Экс-кикбоксер Утенин: погибший чемпион мира Лиходумов был волевым человеком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бывший чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов был волевым, неординарным и ярким спортсменом, заявил NEWS.ru президент белгородской федерации бокса и кикбоксинга Олег Утенин. Он рассказал, что в последние годы не виделся с умершим.

Волевой, неординарный, яркий спортсмен. У него всегда была атакующая манера, нокаутер. Открытый человек. К сожалению, мы последние годы не общались, не виделись, говорили только по телефону, — сказал Лиходумов.

Лиходумов умер в возрасте 50 лет. По данным Gorod48, его нашли покалеченным на задворках подмосковной Балашихи со смертельными травмами. В публикации отмечается, что на теле спортсмена нашли следы, предположительно, избиения и наезда автомобиля. В тяжелом состоянии Лиходумова доставили в больницу, но, несмотря на старания врачей, он скончался.

Смерть экс-чемпиона подтвердили в Федерации кикбоксинга России. Однако причины и обстоятельства случившегося не раскрываются. Известно, что Лиходумов был мастером спорта международного класса, многократным чемпионом России, призером чемпионата Европы, финалистом чемпионата мира и чемпионом мира среди профессионалов.

кикбоксинг
смерти
российские спортсмены
избиение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала, кому опасно ходить на хоррор-квесты
Обычный день в детском саду закончился кошмаром из-за атаки пчел
Жертву педофила поставили в угол: как семья инженеров пренебрегла дочкой
Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА
«Какой-то ужас»: мать Тимати обругали за один поступок на родах его девушки
ВСУ оказались в огневом мешке под Константиновкой
В Госдуме назвали нюанс эксплуатации авто с нарушением заводских настроек
Кэти Перри оштрафовали на полмиллиона рублей
Стало известно, кто чаще всего страдает от психологического насилия
Крымчанка год избивала дочь, пока вся семья молчала
Педиатр пояснил, зачем нужна проверка репродуктивного здоровья с шести лет
Президент Казахстана ударом руки разбил деревянную доску и попал на видео
Власти предлагают снижать пенсионный возраст по количеству детей
«Другого пути нет»: украинцев призвали смириться с потерей территорий
В Крыму высмеяли оправдания Зеленского о территориальных уступках
В ГД раскрыли, стоит ли мигрантам запретить работать курьерами в России
Магнитные бури сегодня, 12 августа: что будет завтра, слабость, сонливость
Озвучены главные требования России и США перед встречей на Аляске
Схватка трехметрового аллигатора и питона попала на видео
Психиатр раскрыл, поможет ли гипноз стереть воспоминания об измене
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.