«Мы обломаем им зубы»: в Госдуме объяснили охоту Киева на Вассермана Лидер СРЗП Миронов: Киев преследует Вассермана за поддержку России в 2014 году

Украина преследует депутата Госдумы Анатолия Вассермана за то, что он поддержал Россию во время возвращения Крыма в 2014 году, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru. По его мнению, Киев расправился бы с парламентарием за его высказывания.

Анатолий Вассерман — один из ярких представителей Русского мира, которые не приняли государственный переворот на Украине в 2014 году. Он не побоялся прямо сказать о преступной сущности киевского режима и о праве русских людей на свой язык, культуру, о праве на самоопределение. После воссоединения Крыма с Россией, Анатолия Александровича обвинили в сепаратизме, и он был вынужден уехать из страны, — считает Миронов.

Глава фракции верит, что Одесса перейдет под контроль России и тогда Вассерман сможет вернуться в родной город. Он также добавил, что Киеву не удастся добраться до российского депутата.

Теперь они скрежещут зубами, но руки у них коротки добраться до Вассермана! Зубы эти мы обломаем, — подчеркнул Миронов.

Ранее Вассерман заявил, что не удивлен упоминанием своей фамилии в базе розыска Службы безопасности Украины. Парламентарий сказал, что находился в подобных списках еще задолго до этого решения СБУ.