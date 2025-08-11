Депутат-интеллектуал оценил свое появление в «расстрельных списках» Украины Вассерман заявил, что не удивлен своим появлением в базе розыска СБУ

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман не удивлен тем фактом, что он попал в базу розыска Службы безопасности Украины. В интервью РИА Новости парламентарий сказал, что находился в подобных списках еще задолго до этого решения СБУ.

Я думаю, что, собственно, в разнообразных расстрельных списках я нахожусь уже очень давно. Насколько мне известно, Служба безопасности нацистов Украины возбудила против меня дело по обвинению в сепаратизме еще десятилетия назад, и, думаю, это было не первое такое дело, — сказал депутат.

Ранее депутат Анатолий Вассерман заявил, что сохранение Украины как государства противоречит целям специальной военной операции, что делает необходимым ее ликвидацию. Парламентарий подчеркнул, что сроки завершения СВО определяются исключительно российской стороной. Он также отметил, что американские официальные лица не обладают достоверной информацией о сроках окончания операции, поэтому не могут делать по этому поводу авторитетных заявлений.

В беседе с NEWS.ru депутат также высказался о возможном повторении событий Майдана на Украине. По его мнению, новые протесты будут иметь меньший размах и не создадут угрозы для позиций президента Владимира Зеленского.