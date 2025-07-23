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23 июля 2025 в 14:07

В Госдуме раскрыли, ждать ли на Украине новый Майдан

Депутат Вассерман: вероятные протесты на Украине не навредят Зеленскому

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вероятное повторение Майдана на Украине будет менее масштабным и не навредит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, глава государства пытается избавиться от созданных под руководством США Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, чтобы избежать американского давления.

Американцы усиленно продвигают концепцию борьбы с коррупцией, в частности, на Украине НАБУ и САП были созданы по прямому указанию США сразу после госпереворота в 2014 году. Они используются для того, чтобы можно было «съесть» любого политика, если он не нравится американцам. Сейчас, воспользовавшись, [переходом власти к] республиканцам, Зеленский пытается убрать этот рычаг давления. Думаю, что протесты по этому поводу еще будут, но вряд ли настолько сильные, чтобы это всерьез ему помешало, — сказал Вассерман.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничение полномочий НАБУ является внутренним делом Украины. По словам представителя Кремля, коррупционная тема является острой для Киева.

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Виктория Молчанова
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