В Госдуме раскрыли, ждать ли на Украине новый Майдан Депутат Вассерман: вероятные протесты на Украине не навредят Зеленскому

Вероятное повторение Майдана на Украине будет менее масштабным и не навредит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, глава государства пытается избавиться от созданных под руководством США Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, чтобы избежать американского давления.

Американцы усиленно продвигают концепцию борьбы с коррупцией, в частности, на Украине НАБУ и САП были созданы по прямому указанию США сразу после госпереворота в 2014 году. Они используются для того, чтобы можно было «съесть» любого политика, если он не нравится американцам. Сейчас, воспользовавшись, [переходом власти к] республиканцам, Зеленский пытается убрать этот рычаг давления. Думаю, что протесты по этому поводу еще будут, но вряд ли настолько сильные, чтобы это всерьез ему помешало, — сказал Вассерман.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничение полномочий НАБУ является внутренним делом Украины. По словам представителя Кремля, коррупционная тема является острой для Киева.