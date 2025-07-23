В Кремле отреагировали на ситуацию вокруг НАБУ на Украине

В Кремле отреагировали на ситуацию вокруг НАБУ на Украине Песков счел внутренним делом Украины ситуацию вокруг НАБУ

Ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины является внутренним делом государства, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, коррупционная тема является острой для Киева. До этого в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре страны сообщили, что местное правительство пытается устранить их как независимые структуры.

Коррупция — тема острая для Украины, а все, что происходит с подчинением, переподчинением различных ведомств, — это внутреннее дело Украины, — объяснил Песков.

Принятие ограничивающего независимость САП и НАБУ закона вызвало волну протестов в Киеве, Львове и других городах, где участники акций требовали сохранения независимости антикоррупционных институтов. Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к митингу у офиса президента, назвав реформу «шагом к авторитаризму».

Ранее Запад выразил обеспокоенность из-за рейдов в НАБУ. По словам аналитиков, эти действия ставят под сомнение приверженность Киева борьбе с коррупцией, что может ослабить международную поддержку Украины, а именно президента страны.