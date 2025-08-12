Раскрыта сумма ущерба от хищений экс-президента АФК «Система» Сумма ущерба от хищений экс-президента АФК «Система» Новицкого превышает 9 млрд

Сумма хищений, фигурирующая в уголовном деле в отношении бывшего президента АФК «Система» Евгения Новицкого, превышает 9 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам источника, действия обвиняемых привели к банкротству пенсионных фондов, а сумма требований кредиторов составляет около 12 млрд рублей.

Общий размер установленных на данный момент хищений по уголовному делу Новицкого превышает 9 млрд рублей, действия обвиняемых привели к банкротству данных пенсионных фондов, а требования кредиторов составляют чуть менее 12 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд Ингушетии санкционировал арест бывшего министра здравоохранения республики Магомедбашира Балаева, которого подозревают в хищении более 53 млн рублей, предназначенных на закупку медицинского оборудования.

Также следствие установило причастность бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова к хищению предприятия «Дагнефтепродукт», стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей. Отмечается, что актив уже возвращен в собственность государства.