Аэропорт Оренбурга ограничил работу ради безопасности полетов

12 августа 2025 в 09:11

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения на выполнение авиарейсов, сообщили в Росавиации. Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В официальном заявлении ведомства уточняется, что ограничения касаются как приема, так и выпуска воздушных судов.

Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в Казани была также временно приостановлена работа международного аэропорта. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Введенные ограничения касаются как приема, так и отправки воздушных судов.

Аналогичные меры были приняты в аэропортах Самары и Ульяновска. По данным представителя Росавиации, ограничения в этих городах начали действовать с 07:35 по московскому времени. Все решения приняты исключительно в целях обеспечения безопасности полетов.

12 августа в 05:00 временные ограничения ввели в международном аэропорту Саратова имени Гагарина. Как и в других случаях, эта мера связана с требованиями безопасности.

