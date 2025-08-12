Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 06:01

Президент одной страны уже объявил о победе Путина

Президент Мадуро объявил о победе Путина в конфликте на Украине

Николас Мадуро и Владимир Путин Николас Мадуро и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире национального телеканала Venezolana de Television резко осудил введение международных санкций против независимых государств и заявил о победе России в конфликте с Украиной. Он подчеркнул, что российская экономика проявила высокую устойчивость, выдержала «ракетные удары» санкций и вышла победителем.

Российская экономика продемонстрировала высокую стойкость, выдержала ракетные удары санкций и одержала победу, — отметил политик.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Это будет важный саммит лидеров и выбор места для него очень логичен, считает он. При этом Ушаков напомнил, что в регионе пересекаются экономические интересы государств, очерчиваются перспективы реализации совместных проектов.

Тем временем сенатор США Линдси Грэм сообщил, что Дональд Трамп не откажется от санкций в отношении торговых партнеров России в случае неудачи в урегулировании украинского конфликта. Он уверен, что президент РФ Владимир Путин «презирает» санкции, но «не сможет вынести» рестрикций против стран, закупающих российскую нефть.

Николас Мадуро
Владимир Путин
Венесуэла
Победа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники изобрели хитроумную схему обмана с доставкой и Роскомнадзором
«Придется изловчиться: раскрыто, что заставит Киев пойти на уступки
Психолог объяснила, как справиться со страхом перед повышением в должности
Пленный из ВСУ заявил, что у Зеленского нет смысла просить об обмене
Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде
В рядах ВСУ участились случаи дезертирства и самоволки
Россиянам объяснили разницу между трудовым договором и ГПХ
Бывший вице-губернатор Аляски заявил о своем предке — русском переселенце
Глава Пентагона не исключил свое участие во встрече Трампа и Путина
В российском регионе ввели план «Ковер»
Президент одной страны уже объявил о победе Путина
Чача-убийца: как не отравиться паленым алкоголем и вовремя распознать яд
Адвокат перечислил болезни, с которыми запретят водить авто с 1 сентября
Российского литератора объявили в международный розыск
Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
В ГД предложили упростить требования к указанию в паспортных данных
Организаторы концерта в «Крокусе» скрыли от полиции важную информацию
Россиянам назвали три привычки, которые помогут дожить до 100 лет
В США задумались о снятии санкций с России после встречи Путина и Трампа
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 августа
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.