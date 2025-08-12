Президент одной страны уже объявил о победе Путина Президент Мадуро объявил о победе Путина в конфликте на Украине

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире национального телеканала Venezolana de Television резко осудил введение международных санкций против независимых государств и заявил о победе России в конфликте с Украиной. Он подчеркнул, что российская экономика проявила высокую устойчивость, выдержала «ракетные удары» санкций и вышла победителем.

Российская экономика продемонстрировала высокую стойкость, выдержала ракетные удары санкций и одержала победу, — отметил политик.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Это будет важный саммит лидеров и выбор места для него очень логичен, считает он. При этом Ушаков напомнил, что в регионе пересекаются экономические интересы государств, очерчиваются перспективы реализации совместных проектов.

Тем временем сенатор США Линдси Грэм сообщил, что Дональд Трамп не откажется от санкций в отношении торговых партнеров России в случае неудачи в урегулировании украинского конфликта. Он уверен, что президент РФ Владимир Путин «презирает» санкции, но «не сможет вынести» рестрикций против стран, закупающих российскую нефть.