Глава Пентагона не исключил свое участие во встрече Трампа и Путина

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил в интервью телеканалу Fox News о возможном участии во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая запланирована на Аляске. На вопрос, планирует ли он присутствовать на переговорах, Хегсет ответил, что пока не уверен и многое будет зависеть от его графика.

Возможно, — отметил он, выражая готовность рассмотреть такой вариант.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Это будет важный саммит лидеров и выбор места для него очень логичен, считает он. При этом Ушаков напомнил, что в регионе пересекаются экономические интересы государств, очерчиваются перспективы реализации совместных проектов.

Тем временем сенатор США Линдси Грэм сообщил, что Дональд Трамп не откажется от санкций в отношении торговых партнеров России в случае неудачи в урегулировании украинского конфликта. Он уверен, что президент РФ Владимир Путин «презирает» санкции, но «не сможет вынести» рестрикций против стран, закупающих российскую нефть.