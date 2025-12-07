Хегсет высказался о размещении оружия в Западном полушарии Хегсет: США не допустят вражеского оружия в Западном полушарии

Соединенные Штаты не допустят размещения вражеского оружия в Западном полушарии, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Такие слова прозвучали в контексте обсуждения стратегии по восстановлению военного доминирования в регионе.

Мы также не позволим противникам размещать силы или другие угрожающие средства в нашем полушарии, — сказал Хегсет.

Он добавил, что США проявляют в этом вопросе доминирование. Это необходимо, чтобы «защитить родину и доступ к ключевым территориям по всему региону».

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что США передали России сигнал о готовности обсудить тему ядерных испытаний. Он уточнил, что инициатива исходила не от Москвы, однако она обязана держать в уме любые варианты дальнейшего развития событий.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о готовности Москвы предпринять ответные меры в случае реального возобновления ядерных испытаний Соединенными Штатами. Данное заявление стало реакцией на слова госсекретаря США Марко Рубио о намерениях Вашингтона проверить свой атомный потенциал, что приведет к прекращению действия всеобъемлющего моратория на подобные испытания.