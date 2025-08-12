Пленный из ВСУ заявил, что у Зеленского нет смысла просить об обмене

Военнослужащий ВСУ, стрелок 129-й бригады теробороны Александр Гарбуз попросил президента Украины Владимира Зеленского обменять его из российского плена, передает ТАСС. Мужчина признался, что считает бесполезным обращаться к украинскому лидеру, однако он все равно попытался, потому что хотел бы вернуться домой.

Хотел бы вернуться на Украину. Мне кажется, [обращаться] бесполезно. Зеленский Владимир Александрович, прошу Вас, обменяйте меня, пожалуйста, — отметил Гарбуз.

Ранее солдат ВСУ Виктор Кушнир поддержал удары России по украинским территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата в РФ), потому что их сотрудники и «мать продадут». Мужчина сдался в плен в Сумской области, и позднее рассказал, что его похитили на улице, как и многих других.

До этого сразу в трех городах Украины — в Киеве, Харькове и Сумах — прошли митинги в поддержку семей украинских военных, пропавших без вести. Участники скандировали лозунги «Люди отдали все, но не получили ничего», «Боритесь с коррупцией, а не возглавляйте ее».

Тем временем родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины, числящихся пропавшими без вести, потребовали смены их статуса на погибших или попавших в плен. Большая часть протестующих — это жены, матери и сестры украинских солдат.