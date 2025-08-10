«Люди отдали все»: в Киеве прошел митинг в поддержку семей пропавших бойцов В Киеве и Сумах прошли митинги в поддержку семей пропавших без вести военных ВСУ

Сразу в трех городах Украины — в Киеве, Харькове и Сумах — прошли митинги в поддержку семей украинских военных, пропавших без вести, пишет издание «Инсайдер». Участники скандировали лозунги «Люди отдали все, но не получили ничего», «Боритесь с коррупцией, а не возглавляйте ее».

Также собравшиеся обвинили чиновников в коррупции, проволочках в процессе выплат компенсаций и безразличии к родственникам военных. В ходе мероприятия прозвучали слова «коррупция убивает демократию и забирает жизни».

Ранее стало известно, что штурмовые группы ВСУ потеряли 60% личного состава в районе Новоконстантиновки и Яблоновки Сумской области в результате трех безуспешных атак. Кроме того, были уничтожены украинский танк Т-64БВ и гаубица Д-20.

До этого подразделение мексиканских наемников Miquiztli Force, воюющее на стороне ВСУ, сообщило, что украинская бригада «Хартия» несет большие потери. Как уточняется, многие из ее военнослужащих пропали без вести.

Также в МО РФ передавали, что военнослужащие ВС России нанесли серьезный ущерб подразделениям иностранных наемников, сражающихся на стороне Украины. По данным ведомства, были поражены пункты временной дислокации иностранцев в рядах ВСУ.