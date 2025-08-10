Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Украинцы потребовали смены статуса пропавших без вести солдат

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины, числящихся пропавшими без вести, потребовали смены их статуса на погибших или попавших в плен, сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье. По его данным, жители подконтрольных Киеву районов Херсонской и Запорожской областей выходят на митинги. Большая часть протестующих — это жены, матери и сестры украинских солдат.

Требования у митингующих вполне адекватные: предпринять действия, чтобы статус пропавшего изменился на пленного или погибшего, так как других исходов быть не может, — сказали в подполье.

Собеседник агентства добавил, что сами украинцы прекрасно понимают, зачем погибших признают пропавшими без вести. Это позволяет Киеву экономить средства на выплатах за гибель военнослужащих.

Ранее сразу в трех городах Украины — в Киеве, Харькове и Сумах — прошли митинги в поддержку семей украинских военных, пропавших без вести. Участники скандировали лозунги «Люди отдали все, но не получили ничего», «Боритесь с коррупцией, а не возглавляйте ее».

