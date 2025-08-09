Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 10:16

«Продадут мать»: пленный солдат ВСУ поддержал удары России по военкоматам

Пленный солдат ВСУ призвал Россию громить украинские военкоматы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Солдат ВСУ Виктор Кушнир поддержал удары России по украинским территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата в РФ). Мужчина сдался в плен в Сумской области, поясняет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По факту меня похитили с улицы. Я полностью поддерживаю, чтобы российские войска разбили ТЦК украинские. Они продадут мать за то, чтобы себе больше денег взять. За человека восемь тысяч гривен, а в день они могут 15–20 человек поднять, плюс зарплата 200 тысяч, как на боевых, — рассказал боец.

Военный рассказал, что лично видел мобилизацию одной из медсестер. Сотрудники ТЦК схватили девушку прямо на улице, бросив ее ребенка одного в коляске. Кушнир дважды пытался сбежать из рядов ВСУ, однако каждый раз его ловили и возвращали. В наказание солдата бросали в подвал на несколько суток, где его били и не давали еды.

Ранее женщина из Белгорода по имени Алеся узнала своего дядю на фото с пленными солдатами ВСУ, которых отказались забирать в Киеве. Теперь женщина намерена спасти родственника.

ВСУ
ТЦК
Россия
удары
