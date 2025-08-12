Разрыв между пенсиями работающих и неработающих граждан решили устранить

Работающим пенсионерам необходимо компенсировать индексации выплат, которые были пропущены ими из-за трудовой деятельности, такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов. По его словам, которые приводит ТАСС, данный механизм позволил бы скорректировать разрыв между пенсиями работающих и неработающих граждан.

Работающий пенсионер в 2024 году получал 19 527 рублей в месяц. Если бы он не работал, его страховая пенсия составляла бы 36 351 рубль. Индексация 2025 года составила 9,5%, и ее применили к полной (не «урезанной») сумме — 36 351 рубль. В результате размер прибавки составил 3453 рубля, и общая сумма к выплате с 2025 года — 22 981 рубль, — отметил Гаврилов.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что работодатели не смогут уволить предпенсионеров в случае, если будет принято решение официально увеличить длительность их отпуска на семь дней. Он подчеркнул, что увольнение в таком случае будет считаться дискриминацией.